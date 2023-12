2023, année noire pour le secteur bancaire: plus de 60.000 emplois supprimés dans le monde  

Les banques ont supprimé plus de 60.000 emplois en 2023 à travers le monde. C’est l’une des années les plus sombres en termes de réduction d’effectifs depuis la crise financière. La plupart du temps, les licenciements ont consisté à annuler une grande partie des embauches post-pandémie, rapporte le Financial Times.

Les banques d’investissement ont subi pour la deuxième année consécutive une baisse des commissions en raison de la diminution du nombre de transactions et d’introductions en bourse. En conséquence, Wall Street a cherché à protéger ses marges bénéficiaires en réduisant ses effectifs. Ailleurs, suite à l’acquisition de Credit Suisse par UBS, au moins 13.000 postes ont été perdus dans la banque fusionnée. D’autres grandes vagues de licenciements sont attendues pour l’année à venir.

« Il n’y a pas de stabilité, pas d’investissement, pas de croissance dans la plupart des banques, et il est probable qu’il y aura encore plus de pertes d’emplois », déclare Lee Thacker, propriétaire de Silvermine Partners, une entreprise de chasseurs de têtes pour les services financiers.

Vingt des plus grandes banques mondiales ont supprimé au moins 61.905 emplois en 2023, selon les estimations du Financial Times. À titre de comparaison, pendant la crise financière mondiale de 2007-2008, ces mêmes institutions de crédit avaient supprimé plus de 140.000 emplois.

Le Financial Times a compilé ces données à partir des annonces d’entreprises et de ses propres rapports, en excluant les petites banques et les réductions d’effectifs mineures, ce qui suggère que la perte totale d’emplois dans le secteur pourrait être encore plus élevée.

‘Année cruciale’ pour UBS

Les années précédentes d’importantes pertes d’emplois dans le secteur (2015 et 2019) ont été marquées par des licenciements massifs chez les prêteurs européens qui luttaient avec des taux d’intérêt historiquement bas. Au moins la moitié des réductions d’effectifs en 2023 provenaient de prêteurs à Wall Street, où les banques d’investissement ont eu des difficultés à faire face à la rapide hausse des taux d’intérêt aux États-Unis et en Europe. Dans de nombreux cas, ces institutions de crédit reviennent sur les embauches effectuées après la pandémie, lorsque la demande de rattrapage en matière de transactions a entraîné une guerre de talents entre les banques d’investissement.

La plus grande réduction d’effectifs d’une seule institution est imputable à UBS, la banque suisse ayant racheté son ancien rival. Quelques heures à peine après le sauvetage de Credit Suisse en mars, les analystes du marché prédisaient déjà que la plus importante fusion bancaire depuis la crise financière entraînerait des dizaines de milliers de licenciements.

Credit Suisse avait déjà prévu de supprimer 9.000 emplois, mais UBS devait couper davantage et plus rapidement en éliminant les doublons de postes et en réduisant une grande partie de la banque d’investissement à haut risque de son ancien concurrent.

En novembre, UBS a annoncé avoir déjà supprimé 13.000 postes dans le groupe fusionné, laissant un total de 116.000 personnes. Son PDG Sergio Ermotti a déclaré que 2024 serait une « année cruciale » pour la fusion et les analystes s’attendent à ce que des milliers d’autres emplois disparaissent dans les mois à venir.

Reprise des grandes vagues de licenciements

Le deuxième plus gros réducteur d’emplois en 2023 était Wells Fargo, qui a révélé ce mois-ci avoir réduit son effectif mondial de 12.000 employés pour en garder 230.000. La banque a déclaré avoir dépensé 186 millions de dollars rien qu’au troisième trimestre en coûts de licenciement, entraînant la suppression de 7. 000 emplois. Le PDG, Charlie Scharf, a annoncé que la banque avait mis de côté pas moins d’1 milliard de dollars supplémentaires pour des coûts de licenciements futurs, suggérant que des dizaines de milliers d’emplois sont encore en jeu.

Les autres grandes banques de Wall Street ont repris leurs vagues annuelles de licenciements en 2023, après les avoir évitées quelques années depuis le début de la pandémie. Citigroup a supprimé 5.000 emplois, Morgan Stanley 4.800, Bank of America 4.000, Goldman Sachs 3.200 et JPMorgan Chase 1.000. Ensemble, ces grandes banques de Wall Street ont supprimé au moins 30.000 emplois en 2023.

« Il n’y a pas de revenus, donc c’est en partie une réaction à la sur-expansion. Mais il y a aussi une explication plus simple : des coupes budgétaires politiques », explique Thacker. « Si vous dirigez une division et que votre patron demande des économies, vous coupez dans les frais ou vous êtes licencié. »

Optimisme

En janvier 2022, Christian Sewing, le PDG de Deutsche Bank, avait déclaré qu’il était « très préoccupé » par la concurrence pour attirer le personnel, qui avait fait grimper les coûts salariaux à Wall Street. Les salaires ont augmenté de près de 15 % au cours des douze mois précédents. Mais, moins de deux ans plus tard, le manque de transactions a contraint les investisseurs à rationaliser leurs banques d’investissement.

Les données de Coalition Greenwich, le groupe de référence pour les services financiers, montrent que les plus grandes banques d’investissement ont déjà réduit leur effectif de 4 % au cours du premier semestre de l’année et prévoient d’autres réductions d’effectifs au second semestre.

Pourtant, les réductions d’effectifs n’ont pas été aussi importantes que les baisses de revenus, selon Gaurav Arora, responsable mondial de l’analyse concurrentielle chez Coalition, en raison de l’optimisme des banques quant à une augmentation du nombre de transactions l’année prochaine. « Certaines banques hésitent actuellement en raison de la quantité de capital inutilisé sur la touche, surtout en Amérique du Nord et du Sud », a-t-il déclaré.

Un cinquième du personnel

Alors que la plupart des réductions d’effectifs dans les banques mondiales cette année ont touché moins de 5 % du personnel, la banque britannique Metro Bank a annoncé des plans pour réduire d’un cinquième son effectif.

La banque a été sauvée en octobre par un accord de refinancement de 925 millions de livres, après avoir rencontré des difficultés un mois plus tôt lorsque la Banque d’Angleterre a refusé de prolonger son soutien en capital pour les prêts hypothécaires au moins jusqu’en 2024, ce qui a entraîné un manque de capital.

Metro vise désormais des économies annuelles de 50 millions de livres, contre un objectif antérieur de 30 millions, ce qui se traduira par la fermeture de succursales et le départ de jusqu’à 800 employés.

Plus conservatrices

Certaines grandes banques n’ont pas effectué de réduction d’effectifs en 2023, telles que HSBC et Commerzbank, mais elles avaient toutes deux déjà considérablement réduit leur effectif ces dernières années.

UniCredit, la deuxième plus grande banque d’Italie, a réduit son personnel au cours des deux dernières années dans le cadre d’un programme d’efficacité. En 2023, la banque n’a pas annoncé de grandes vagues de licenciements. Le nombre d’employés à temps plein a diminué d’environ 10 %, soit 7.700, au cours des deux années jusqu’en mars. UniCredit a réservé 300 millions d’euros supplémentaires pour aider à financer jusqu’à 1 000 départs volontaires.

Les perspectives pour l’emploi mondial dans le secteur bancaire ne devraient probablement pas s’améliorer l’année prochaine, à moins que les activités de banque d’investissement ne reprennent. « Nous prévoyons que 2024 sera dans la continuité de 2023 », déclare Gaurav Arora de Coalition. « Les banques vont devenir encore plus conservatrices. »

Financial Times