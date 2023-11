Les actions italiennes, les moins chères du monde

Faut-il “acheter le creux” ou ne “jamais rattraper un couteau qui tombe”?

A l’échelle mondiale, les actions italiennes sont 50% moins chères que celles du reste de la planète (indice MSCI World, par exemple). Elles ont toujours connu une valorisation moins élevée certes, mais c’est la différence la plus forte en 35 ans. C’est aussi le double de la moyenne de ces 20 dernières années. Et cela malgré des bonnes performances de grands noms, comme UniCredit (+77% sur l’année).

Pourquoi ces entreprises souffrent-elles autant? Deux décennies de croissance quasi nulle (à part la relance post-covid que d’aucuns ont dépeinte comme un miracle économique), une population de plus en plus âgée et une dette qui dépasse les 100% du PIB avec un déficit qui se creuse font partie des raisons, retrace Reuters. L’écart entre le taux de rendement de l’obligation italienne et celui de l’obligation allemande (le fameux spread de la zone euro) se creuse pour ces mêmes raisons, tirant les actions vers le bas. Un cours qui baisse, est-ce une opportunité d’achat?

Dans le monde boursier, les investisseurs se demandent s’il faut “acheter le creux” ou ne “jamais attraper un couteau qui tombe”. Pour certains investisseurs, ce serait plutôt la deuxième option. Même si d’autres voient des opportunités de rebond, selon les secteurs, au vu de ces valorisations basses.