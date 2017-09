Le rapprochement commercial entre Rossel et l'Avenir redistribue les cartes de la presse écrite

L'annonce des 105 licenciements chez RTL Belgique a quelque peu éclipsé le départ de neuf autres personnes au sein du groupe audiovisuel privé. Même si cet autre " dégraissage " n'a visiblement rien à voir avec le plan de transformation #evolve qui doit repositionner l'entreprise dans le paysage numérique, il n'en est pas moins révélateur du virage négocié par RTL Belgique. Sa régie publicitaire IP a en effet décidé d'arrêter toutes ses activités dans la presse écrite et de céder son département IP Press (et les neuf personnes qui y travaillent) à une petite société, Necnet, détenue à parts quasi égales par deux poids lourds de l'édition en Belgique : le groupe Rossel (éditeur des journaux Le Soir et Sudpresse) et les Editions de l'Avenir, filiale de l'intercommunale Nethys.

...