Thierry Afschrift Professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles. Opinion

"Un nouvel instrument de la surveillance de masse bientôt en vigueur"

Le projet de loi créant un registre national des passagers a été approuvé en Commission de la Chambre et devrait l'être prochainement en séance plénière. Il s'agit certes de la transposition d'une directive européenne en droit belge, mais le gouvernement belge n'a rien fait pour s'opposer à celle-ci, et il utilise les prérogatives que lui octroie la directive pour lui donner la portée la plus étendue possible.