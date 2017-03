Philippe Ledent L'opinion de Philippe Ledent, senior economist chez ING Belgique, chargé de cours à l'UCL. Opinion

La combinaison gagnante pour embrasser le commerce international

Le commerce international et la libre circulation des personnes n'ont pas la cote en ce moment. Le Brexit et l'élection de Donald Trump ne sont que des exemples emblématiques d'un mouvement plus profond qui entraîne depuis deux ans une quasi-stagnation du commerce international, une augmentation forte des mesures protectionnistes et l'enlisement des accords commerciaux.