L'inquiétude sur les tarifs douaniers se répand chez les industriels

Selon le Livre beige de la Fed, qui dresse un constat de l'économie au mois de juin et début juillet, "des industriels dans toutes les régions ont exprimé leur inquiétude sur les tarifs douaniers et, dans beaucoup de régions, on observe des prix plus hauts et des ruptures de stock attribués à la nouvelle politique commerciale".

Globalement, l'activité de la première économie mondiale a continué de croître de façon modérée, dit le rapport.

Il confirme avec davantage d'insistance les propos de Jerome Powell, le président de la Fed, qui a reconnu mercredi devant le Congrès que "des inquiétudes s'élevaient en choeur" au sein des milieux d'affaires vis-à-vis de l'escalade des droits de douane entre les Etats-Unis et leurs partenaires commerciaux.

"De nombreuses entreprises sont affectées par cela", a-t-il admis, sans vouloir commenter plus avant la politique commerciale agressive de l'administration Trump, qui, pour réduire le déficit commercial, a imposé d'importantes taxes douanières sur des milliards de dollars d'importations d'acier, d'aluminium et de marchandises chinoises.

Le Livre beige, qui est publié deux semaines avant la prochaine réunion monétaire de la Fed (31 juillet et 1er août), signale aussi une montée continue des prix, même si elle reste "modeste à modérée".

"Les tarifs douaniers ont contribué à la hausse des prix du métal et du bois", souligne la Fed, qui relève toutefois que, pour l'instant, le transfert de ces augmentations vers les consommateurs au niveau des prix de détail reste "léger".

Les salaires sont toujours en progression "modeste" dans la plupart des régions, même si, vu le faible taux de chômage (4%), les entreprises ont du mal à trouver "des ingénieurs, des ouvriers manufacturiers, des techniciens des technologies de l'information et des chauffeurs routiers".

Pour attirer et conserver leur main d'oeuvre, les entreprises offrent des heures supplémentaires, se mettent en partenariat avec les centres de formation et les écoles, convertissent des emplois temporaires en contrats permanents et "aussi relèvent les rémunérations".

Les craintes liées à la hausse des droits de douane diffèrent selon les régions. Dans celle de New York (nord-est), une région qui commerce beaucoup avec le Canada, "l'incertitude à propos de la politique commerciale est citée comme une préoccupation majeure". A Boston, on craint que "les tensions commerciales n'affaiblissent le tourisme international".

A Cleveland (nord), les milieux d'affaires observent que les consommateurs accélèrent certains achats, craignant de futures hausses de prix liées à l'application des tarifs douaniers.

Dans la région de Saint Louis (midwest), les professionnels du bâtiment se sont plaints de la hausse des prix du métal, tandis que les agriculteurs ont vu une chute des prix du soja, un des produits américains visés à l'importation par les représailles tarifaires chinoises.