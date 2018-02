L'inflation a reculé en février pour atteindre son plus bas niveau depuis février 2016

L'indice des prix à la consommation du mois de février s'élève pour sa part à 106,22 points, en progrès de 0,16 point (0,15%). L'indice santé a quant à lui augmenté de 0,17 point pour atteindre 106,54 points tandis que l'inflation calculée sur la base de l'indice santé est en repli, passant de 1,64% à 1,41%.

L'indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 105,10 points, n'est pas dépassé, son dernier dépassement remontant au mois de mai 2017, rappelle Statbel.

Selon ce dernier, les fruits, les fleurs et plantes, l'électricité, les produits laitiers et les chambres d'hôtel ont particulièrement poussé les prix à la hausse. Au contraire, les carburants ainsi que le sucre, le chocolat et la confiture ont exercé le plus fort effet baissier par rapport au mois précédent.