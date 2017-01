L'économie mondiale dans l'expectative face à l'"incertitude" Trump

"Les répercussions de ce qui se passe aux Etats-Unis ne se limitent pas aux Etats-Unis", explique Ayhan Kose, le principal auteur du rapport semestriel de l'institution sur la conjoncture internationale.

Selon les nouvelles prévisions, le produit intérieur brut (PIB) mondial devrait progresser cette année de 2,7%, accélérant par rapport aux 2,3% atteints en 2016 mais marquant le pas (-0,1 point) par rapport aux projections publiées en juin dernier.

"Il y a une incertitude croissante sur la future orientation budgétaire et commerciale et sur la politique migratoire et étrangère aux Etats-Unis", justifie l'organisation de développement économique, qui réunit 189 pays.

Fait rarissime, la Banque renonce même à fournir de nouvelles prévisions pour la première puissance économique mondiale, du fait du flou entourant encore le programme du président élu Donald Trump, qui prend ses fonctions le 20 janvier.

L'institution reconnaît que certaines propositions du futur président américain pourraient soutenir la croissance mondiale, comme son plan massif dans les infrastructures ou sa proposition de sabrer l'impôt sur les sociétés. "Une politique budgétaire plus expansionniste pourrait mener à une croissance plus forte aux Etats-Unis et à l'étranger, sur le court terme", affirme M. Kose.

Cité dans un communiqué, le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim assure, lui, que c'est le "bon moment" pour augmenter les investissements dans les infrastructures (transports, énergie...).

Mais, prévient la Banque, la guerre commerciale que M. Trump a menacé de lancer contre le Mexique ou la Chine à coups de représailles douanières pourrait avoir l'effet inverse et "saper la reprise attendue du commerce mondiale et de l'investissement".