Gaz: BP annonce le lancement d'un projet géant

Le lancement du projet a été marqué par une première livraison de gaz à la Turquie, à précisé BP dans un communiqué. Il s'agit du "premier projet sous-marin dans la mer Caspienne et de la plus grande infrastructure sous-marine exploitée par BP dans le monde", affirmé le géant britannique, précisant que le budget et les délais prévus avaient été respectés.

Shah Deniz 2 pourra produire jusqu'à 16 milliards de mètres cubes de gaz par an, selon les prévisions du groupe, pour un total allant jusqu'à 26 milliards pour l'ensemble du champ gazier Shah Deniz.

"Corridor gazier du sud"

Ce projet doit constituer le premier maillon du "corridor gazier du sud" qui doit permettre aux Européens de s'approvisionner en réduisant leur dépendance au gaz russe. Il devrait être terminé en 2020 et comportera à terme 3.500 kilomètres de gazoducs. Situé dans la mer Caspienne au large de l'Azerbaïdjan, le champ géant Shah Deniz, découvert en 1999, pourrait renfermer environ 1.000 milliards de mètres cubes de gaz sur une surface de 860 kilomètres carrés, "environ la taille et la forme de l'île de Manhattan", selon BP.

La première phase du projet, Shah Deniz 1, a commencé la production en 2006 et fournit actuellement du gaz à l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie. Le consortium gérant ce projet est composé de BP (28,8%), qui en est l'opérateur, ainsi que de TPAO (19%) Petronas (15.5%) et d'autres dont le russe Lukoil.