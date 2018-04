En Wallonie, moins de structures, plus d'efficacité ?

Geligar, Wespavia, Fiwapac, Sowaspace... Que de délicieuses appellations dans le giron du groupe de la Société régionale d'investissement de Wallonie ! Depuis des années, l'abondance des filiales dans les outils économiques régionaux énervait Pierre-Yves Jeholet. A présent qu'il est ministre de l'Economie, il ne va pas se priver pour élaguer. Une dizaine de ces délicieuses appellations devraient donc disparaître à l'occasion de la réforme de ces outils actuellement sur la table du gouvernement. " Je n'agis pas par dogmatisme mais simplement dans un souci d'efficacité dans les services rendus aux entreprises ", assure Pierre-Yves Jeholet. Son projet prévoit de réunir d'une part la SRIW (financement des grandes entreprises) et la Sowalfin (financement des PME, coupole des invests provinciaux) ; et d'autre part, la Spaque (assainissement des sites) et la Sogepa (aides régionales aux entreprises en difficultés).

