Qui est Howard Schultz, le président de Starbucks?

Le succès de la chaîne d'épiceries surdimensionnées Eataly le prouvent : au rayon du boire et du manger, le gigantisme est à la mode. On ne sait pas si Howard Schultz, 64 ans, président exécutif du conseil d'administration et ancien PDG de Starbucks, est un fan de l'enseigne italienne qui a ses quartiers sur la 5e avenue mais on ne peut s'empêcher de faire un parallèle avec Reserve Roastery, la division premium et XXL de la célèbre chaîne américaine de cafés.

...