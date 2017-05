Molenbeek, le maître achat pour l'investisseur

Toujours plus haut. Et toujours plus vite. Le marché immobilier bruxellois de l'habitation d'occasion garde le rythme et tourne même à plein régime ces derniers mois. Le nombre de transactions y a connu une hausse de 12,5 % entre 2015 et 2016, relèvent les notaires belges. Et, bonne nouvelle pour les investisseurs, les prix n'ont par contre pas connu d'augmentation spectaculaire. Selon le dernier relevé du marché se-condaire de l'appartement établi par le bureau d'expertise et de conseil en immobilier de Crombrugghe & Partners à partir de 85.000 annonces immobilières (45.000 à la vente et 40.000 à la location) publiées ces trois derniers mois sur le site Immo-vlan.be, les prix à la vente affichent d'ailleurs une grande stabilité. La hausse moyenne dépassant à peine l'inflation. Dans un contexte d...