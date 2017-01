Le prix des maisons en hausse en 2016

Au niveau des appartements, les prix ont sensiblement baissé en Flandre pour atteindre 174.415 euros (-3,1%), alors qu'ils ont littéralement explosé en Wallonie (+7,9%) à 167.981 euros et à Bruxelles (+16,6%) à 219.735 euros. La baisse en Flandre s'explique cependant par un nombre plus important d'appartements un peu moins chers vendus, car selon l'index EKVI utilisé pour la partie flamande du baromètre, les appartements y étaient proportionnellement 2,05% plus chers que l'année précédente.

Fin 2016, le prix de vente moyen d'une maison en Belgique était de 239.551 euros, soit 2,3% plus cher qu'un an auparavant.

L'an dernier, les maisons proposées par Era se sont vendues plus vite qu'en 2015 dans les trois Régions du pays. Les appartements ont mis plus de temps à trouver acquéreur, à l'exception de la Wallonie où la durée sur le marché est restée stable.