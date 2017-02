Votre entreprise est-elle prête pour l'e-commerce ?

Sur base d'une série d'informations publiques et de critères propres, un algorithme détermine, en effet, si les entreprises doivent se lancer dans l'e-commerce...ou pas. La jeune entreprise innovante s'appuie notamment sur les données des SPF ou de la BCE pour connaître le marché, mais se connecte aussi aux données de nombreux acteurs du Web (Google, Yelp...). Au total, "on prend en compte plus de 200 paramètres différents pour notre analyse", détaille Jean-Pol Boone, co-fondateur d'Inoopa. A l'arrivée, la firme propose un score à chaque entreprise tenant compte de son secteur, du positionnement des concurrents, etc.

Cette analyse touche toutes les entreprises et Inoopa dispose de différentes offres. Un premier rapport automatique, à 100 euros, donne aux sociétés un premier aperçu. Mais la PME va plus loin et, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, propose des offres sur mesures afin d'aiguiller les entreprises dans leurs choix e-commerce.

Au niveau business, la jeune firme a déjà vendu 2.000 rapports et noue actuellement une série de partenariats avec des acteurs B2B qui proposent ses rapports à leurs clients ou qui souhaitent qualifier des bases de données et identifier des prospects. Elle travaille avec plusieurs banques belges et négocie avec des acteurs de la logistique comme Bpost.

Par ailleurs, Inoopa vient de nouer un partenariat important avec Roularta (éditeur de Trends-Tendances, ndlr), via sa filiale Roularta Business Information et le Trends Top. Ce spécialiste des infos financières des entreprises va d'une part enrichir les rapports d'Inoopa et, d'autre part, se servir des compétences d'Inoopa pour donner, dès juin 2017, à toutes les entreprises belges les données utiles pour se développer (ou pas) en e-business. "C'est une nouveauté particulièrement forte, insiste Jean-Pol Boone. Car dans la foulée, nous allons pré-générer des rapports pour pas moins de 1,1 million d'entreprises belges. Cela signifie qu'on couvre tout le marché, de manière exhaustive ce qui nous permet, dans le domaine de l'e-commerce et de l'e-business, de devenir une référence en matière de business intelligence." Par ailleurs, de cette manière, Inoopa sera, dit-elle, en mesure de réaliser des études fiables sur le marché belge de l'e-commerce.

Inoopa, fondée par Jean-Pol Boone et Jean-Noël Chamart en juin 2016, s'est récemment installée au Co.Station de Bruxelles, compte 6 personnes et s'apprête à aller présenter sa solution... en Chine, à l'invitation du géant Alibaba.