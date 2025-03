Cinéma: la fréquentation a chuté en 2024

La semaine dernière, Kinepolis a livré son bilan de l’année écoulée. Après un premier semestre faible en raison de la grève à Hollywood et l’absence de blockbusters, le groupe belge a enregistré, en deuxième partie d’année, le chiffre d’affaires et le résultat financier les plus élevés de son histoire pour un second semestre.

Malgré tout, il a enregistré, sur l’ensemble de l’année, une chute de fréquentation de 7,9% (12% en Belgique) à 32,6 millions de visiteurs. Le chiffre d’affaires a baissé de 4,5%, à 578,2 millions d’euros, et le bénéfice net de 27,8%, à 40,5 millions d’euros. Parallèlement à ces résultats, nos confrères de L’Écho ont dévoilé d’autres chiffres. D’abord, ceux de la Fédération des cinémas de Belgique (FCB), qui concernent 70% des exploitants, mais 90% des entrées. En 2024, la FCB évoque une chute de 7,5% de la fréquentation. Ensuite, les chiffres de Film Matters, la fédération des distributeurs. Cette dernière parle de 14,9 millions de billets écoulés en 2024 (- 10%) et de recettes aux alentours des 153 millions d’euros (- 7%).