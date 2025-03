Opel Frontera, bien vu sans superflu

Les plus de 40 ans s’en souviennent : le premier Opel Frontera était un quat’quat’ à l’ancienne, posé sur un châssis en échelle.

La marque allemande (passée entre-temps sous commandement du groupe franco-italien Stellantis) ressort le nom du tiroir mais en dépoussiérant l’usage : le nouveau Frontera n’a plus le squelette râpeux de son aîné mais est devenu un frêle SUV posé sur un châssis de berline. C’est d’ailleurs le cousin technique du Citroën C3 Aircross, les deux étant produits dans la même usine, en Slovaquie.

Les marketeurs nous disent que le Frontera a l’esprit “détox”, ce qui consisterait selon eux à revenir au nécessaire en gommant le superflu trop souvent répandu dans le monde automobile actuel. C’est vrai que cette Opel est simple et sans chichis. Elle offre l’essentiel et rien de moins, ce qui est bien. Mais côté qualité perçue, c’est assez bas de gamme (plastiques basiques).

Un SUV peu chic mais pratique (habitabilité arrière généreuse et grand coffre), pouvant même offrir jusqu’à sept places en option, même si les deux sièges du fond sont réservés aux enfants uniquement.

Les moteurs sont modernes : on a le choix entre une version full électrique (113 ch, autonomie officielle de 305 km) ou deux variantes micro-hybrides essence-électricité (100 ou 136 ch), capables d’évoluer momentanément en mode tout électrique. Des propulseurs efficaces.

Et ce petit SUV affiche un très bon compromis confort/tenue de route. Mais le vrai point fort du Frontera, c’est son prix : le tarif débute à 24.250 euros en essence micro-hybride et à 28.990 euros en électrique. Raisonnable vu le gabarit et l’équipement, même si un Dacia Duster reste moins cher sans être moins qualitatif… Et ce Frontera a un rival de poids au sein de sa propre famille : le Citroën C3 Aircross, offre les mêmes prestations (base technique identique) mais coûte environ 2.000 euros de moins à moteur et équipement équivalents. La concurrence interne est rude chez Stellantis…

Tricylindre à essence turbo, 1.199 cm³ / 100 ch (74 kW) / 205 Nm ;

boîte robotisée 6 vitesses longueur : 4,38 m ;

poids : 1.344 kg

Performances :

vitesse maxi : 180 km/h ; 0-100 km/h en 10,4 s ;

consommation de l’essai : de 5,4 à 8,0 l/100 km ;

rejets CO2 : 122 g/km

Prix : à partir de 24.250 euros ; déductibilité fiscale : 62%

Les + :

– Rapport prix/prestations intéressant ;

– habitacle spacieux et pratique (jusqu’à sept places) ;

– micro-hybridation efficace en agglomération ;

– existe en full électrique