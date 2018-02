"Fake news": l'art du flou

Leur usage peut se révéler utile lorsqu'ils développent un sens qui n'existe pas dans la langue de destination. Si le mot running, par exemple, n'engendre aucune plus-value sémantique et peut aisément être traduit par " course à pied ", le mot jogging en revanche développe des nuances dont on trouve difficilement un équivalent dans la langue de Molière, sinon par une périphrase du style " activité physique pas nécessairement sportive, souvent urbaine, effectuée à vitesse moyenne. "

