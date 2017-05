'Apple qui dépasse les 800 milliards, une bulle sur le point d'exploser ?'

Aucune société américaine n'a jamais valu autant en Bourse, c'est un record historique. Depuis le 1er janvier 2017, l'action d'Apple a grimpé de 33%, ce qui est colossal. Certains observateurs s'en étonnent, vu que les ventes d'iPhone, tout en restant énormes, ont tendance à marquer le pas, voire à s'essouffler. Et ces mêmes sceptiques, qui ne croient pas que les arbres montent jusqu'au ciel, n'hésitent pas par moment à parler d'une bulle, qui doit forcément exploser un jour ou l'autre.

Mais cette vision pessimiste est loin d'être partagée par la majorité des investisseurs. Warren Buffet, le deuxième homme le plus riche au monde, parie au contraire sur Apple. La preuve en est qu'il a encore acheté des actions de cette société. Il en a en portefeuille pour 18 milliards de dollars ! C'est donc qu'il y croit vraiment, car il sait que l'iPhone est très important pour Apple vu que les ventes de ces téléphones représentent 63% de son chiffre d'affaires. Mais pour Warren Buffet, c'est très simple: "les gens veulent l'iPhone, c'est un produit avec une très grande valeur et les gens construisent d'ailleurs leur vie autour de lui".

Mais ce qui est vraiment dingue dans la valorisation d'Apple - 800 milliards ! - c'est que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), ce quatuor qui dirige en quelque sorte notre planète n'existait même pas il y a encore 30 ans. Rien que sur les douze derniers mois, cette bande a accumulé 80 milliards de dollars de profits. Ces quatre sociétés possèdent en cash, je dis bien en cash, 407 milliards de dollars ! C'est plus que le PIB d'un pays comme l'Autriche ou la Norvège. Plus fort encore, ces quatre sociétés pèsent plus en Bourse que tout l'indice CAC 40 des quarante plus grandes sociétés cotées françaises.

La leçon de tout ceci est très simple: le monde économique change sous nos yeux, et pourtant on en parle peu. On se braque sur les scandales politiques ou sur les déclarations sans queue ni tête de Trump, alors que la réalité, c'est que le numérique envahit nos vies en silence, que le monde change sous nos yeux et presque dans l'indifférence générale. N'oublions jamais le proverbe chinois: quand le sage montre la lune du doigt, l'idiot regarde le doigt !