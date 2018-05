Vers un business légal du cannabis en Belgique ?

Notre pays est-il en train de vivre un moment historique dans la diversification de son économie ? En province de Limbourg, l'entreprise Rendocan veut ouvrir un centre de recherches inédit et cultiver " le premier champ de cannabis légal en Belgique " sur une quinzaine d'hectares. Spécialisée dans l'étude du chanvre à des fins médicinales, cette entreprise pharmaceutique a en effet introduit un permis d'exploitation à Kinrooi, non loin de la frontière néerlandaise, et espère produire à terme cinq tonnes de cannabis par an.

