Telenet étend sa présence à Bruxelles et en Wallonie grâce à la reprise de SFR Belux

"Telenet Group SPRL, une filiale directe de Telenet Group Holding SA, a conclu un accord définitif pour le rachat de Coditel Brabant SPRL à Coditel Holding S.A., une filiale d'Altice, pour un montant de 400 millions d'euros, net de toutes dettes et espèces", a précisé Telenet dans un communiqué.

"Coditel Brabant SPRL, opérant sous la marque SFR, fournit des services de câblodistribution à des ménages et des entreprises à Bruxelles, en Wallonie et au Luxembourg et offre des services de téléphonie mobile en Belgique par le biais d'un accord MVNO avec BASE", a ajouté l'entreprise.

Grâce à cette acquisition, cette dernière "étendra son empreinte géographique en tant que câblo-opérateur au-delà des zones flamandes et bruxelloises actuellement couvertes et couvrira désormais une partie de la Wallonie et du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'environ les deux tiers de Bruxelles".

Concrètement, Telenet sera désormais disponible dans 6 nouvelles communes bruxelloises (Saint-Josse-ten-Noode, Ville de Bruxelles, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Anderlecht et Molenbeek-Saint-Jean), dans 2 nouvelles communes flamandes (Drogenbos et Wemmel) et dans 7 nouvelles communes wallonnes (Chimay, Couvin, Sivry-Rance, Momignies, Erquelinnes, Beaumont et Froidchapelle). L'acquisition comprend également les activités de SFR Belux au Grand-Duché de Luxembourg.

L'opération s'accompagnera d'un investissement supplémentaire de 12 millions d'euros sur la période 2017-2018, destiné à moderniser le réseau câblé acquis, Telenet prévoyant par ailleurs d'engager environ 4 millions d'euros de coûts d'intégration ponctuels.

"Nous sommes très heureux de l'acquisition de SFR BeLux car elle permettra à Telenet d'étendre son empreinte géographique et d'offrir les services de haute qualité qui font la renommée de notre entreprise à environ 90.000 clients en Belgique et 15.000 clients au Grand-Duché de Luxembourg", a commenté John Porter, l'administrateur délégué de Telenet, cité dans le communiqué. "A la suite de l'acquisition de BASE, qui a été finalisée au début de l'année, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de croissance et cette acquisition constitue une prochaine étape très importante de cette stratégie", a-t-il ajouté.

L'opération, qui reste soumise à l'approbation de l'Autorité belge de la Concurrence, devrait être bouclée "endéans quelques mois".