Tech Startup Day Awards 2018: les entreprises nominées

"Nos startups ont le vent en poupe. Toujours plus d'entreprises se distinguent en effet sur la scène internationale", déclare Frederik Tibau de Startups.be. "Comme nous pouvons être fiers du talent belge, nous allons pour la troisième année consécutive mettre nos startups à l'honneur avec nos Tech Startup Day Awards. Notre jury a éprouvé pas mal de difficultés à finaliser une sélection de cinq nominés par catégorie car la liste des petites entreprises à succès est chaque année plus longue."

Le jury, sous la présidence d'Omar Mohout (Sirris), se compose cette année de Frank Maene (Volta Ventures), Isabel Michiels (Agoria), Olivier Peeters (BNP Paribas Fortis), Simon Alexandre (The Faktory), Jérome Constant et votre serviteur. Le jury est donc parvenu à réduire la longue liste en cinq mini-sélections.

Startup of the Year (qui ont récolté du capital initial ou ont créé le buzz) Muuselabs, Preesale, SettleMint, Spencer, Yields.io Scale-up of the Year (première grande phase de capitalisation ou forte croissance tant en chiffre d'affaires qu'en personnel) eRowz, NGData, PlayPass, Qover, Twikit Disruptive Innovation of the Year (technologie de rupture ou modèle commercial innovant) AirShaper, Find.me, Robovision, Slimbox, Timbtrack Startup estudiantine (créée par des étudiants) Axiles Bionics, Becycled, Ergopraktijk, IOBee, Winwinner Tech for GoodAward (supporté par BNP Paribas Fortis, lutte contre le changement climatique, la perte en biodiversité, la déforestation et la pollution) Fyteko, iFlux, InOpSys, Qpinch, Smartnodes

A partir de ce 4 mars, vous pouvez voter ici pour votre nominé préféré. Les récompenses se composent d'un ticket gratuit pour une mission GoGlobal internationale en Asie ou aux Etats-Unis, d'une mise à disposition six mois durant d'un bureau gratuit auprès de la chambre de commerce belgo-américaine Belcham à New York ou à San Francisco, de packs d'hébergement professionnels de Combell, de diverses sessions de coaching, ...

Lors de l'événement bruxellois Tech Startup Day, l'organisateur Startups.be annoncera le 15 mars les noms des successeurs des lauréats de l'année dernière, à savoir la plate-forme de magazines SmallTeaser dans la catégorie Startup of the Year et l'éditeur de logiciels de gestion de drones Unifly dans celle du Scale-up of the Year. CitizenLab avait de son côté été élue la meilleure startup créée par un étudiant, et l'entreprise fintech Birdee avait été désignée la start-up la plus disruptive.