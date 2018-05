Ryanair voit les prochaines années avec assez de pessimisme

Au total, 20.000 vols Ryanair ont été annulés en septembre de l'année dernière. Pour la première fois depuis des années, les plans de croissance de l'entreprise irlandaise ont également été réduits. Malgré cela, Ryanair a réalisé un bénéfice record de près de 1,5 milliard d'euros. C'est 10% de plus qu'un an plus tôt et plus que la moyenne que les analystes avaient prévu. Le résultat sera toutefois nettement plus faible pour l'exercice en cours, avec des prévisions allant de 1,25 milliard d'euros à 1,35 milliard d'euros. Et tandis que Ryanair compte sur une augmentation du nombre de passagers à 139 millions, les coûts devraient augmenter de 9% en raison de coûts de personnel et de carburant plus élevés. Le PDG de la compagnie, Michael O'Leary, s'est dit assez pessimiste quant aux prochains résultats. (Belga)