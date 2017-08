RTL Group confirme ses prévisions pour 2017

D'avril à juin 2017, RTL Group, contrôlé par le géant allemand des médias Bertelsmann, a dégagé un bénéfice net de 183 millions d'euros, contre 203 millions d'euros sur la même période en 2016, soit une baisse de plus de 10%.

Ce recul s'explique en partie par "l'effet positif exceptionnel" enregistré au premier semestre 2016 par sa filiale M6, qui a touché une indemnité contractuelle de 43 millions d'euros d'Orange dans le cadre de l'arrêt progressif du contrat M6 Mobile, selon un communiqué.

Le chiffre d'affaires de RTL Group a pour sa part progressé de 8,8% au deuxième trimestre, pour atteindre 1,573 milliards d'euros, contre 1,446 milliards d'euros l'année précédente.

Satisfait de ces résultats, l'un des deux coprésidents du groupe, le Belge Guillaume de Posch, a affirmé qu'il restait "confiant" pour 2017. "On reste confiant sur le chiffre d'affaires: on pense qu'il va augmenter entre 2,5% et 5% en 2017", a-t-il déclaré.

Le groupe a par ailleurs annoncé la prise de contrôle totale de SpotX, une plateforme spécialisée "dans le placement et la vente de publicités programmées", dont il était déjà actionnaire majoritaire.

"On le fait parce qu'on pense que dans le numérique, il faut être fort dans deux secteurs: la production et l'agrégation de vidéos et la monétisation des vidéos", a encore expliqué M. De Posch.