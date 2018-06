Rolls-Royce annonce la suppression de 4.600 emplois, surtout au Royaume-Uni

Le fabricant de moteurs pour Airbus et Boeing connaît des difficultés depuis quelques années. Il a déjà mené plusieurs restructurations, supprimant des milliers d'emplois. L'année passée, le groupe a essuyé une perte record de cinq milliards d'euros. En janvier, il avait annoncé qu'il pourrait vendre l'essentiel de ses activités de marine civile en difficulté, à la faveur d'une réorganisation annoncée en trois pôles aéronautique, défense et systèmes de propulsion et d'énergie.

Dans la foulée de cette première annonce pour cette année, la réorganisation annoncée jeudi "vise à réduire le nombre de niveaux d'encadrement et sa complexité", afin de "créer une organisation plus simple, plus dynamique et plus saine avec des responsabilités plus claires, une productivité plus importante et des prises de décision plus rapides", a expliqué le groupe dans un communiqué. Le personnel de la hiérarchie intermédiaire pourrait être en première ligne.

4.600 emplois supprimés

Le groupe emploie 55.000 personnes dans une cinquantaine de pays, dont près de 20.000 ingénieurs, mais ce sont les employés britanniques qui paieront le plus lourd tribut. Le site de Derby (centre de l'Angleterre) devrait être particulièrement affecté. "Lors des 24 mois à venir, nous prévoyons que cette restructuration va conduire à la suppression de 4.600 emplois, principalement au Royaume-Uni où la majorité de nos fonctions administratives et de support sont basées", a prévenu Rolls-Royce. "Un tiers environ de ces postes devraient être supprimés d'ici à la fin 2018.

Le programme prendra de l'ampleur en 2019 et la réduction totale prévue du nombre d'employés et les changements structurels auront été bouclés d'ici à la mi-2020", a-t-il énuméré. Le groupe estime que la mise en place de ce plan lui coûtera 500 millions de livres (près de 570 millions d'euros), y compris les indemnisations prévues pour les employés et les frais liés à la mise en place de nouvelles structures. Il prévoit néanmoins qu'à partir de la fin 2020, sa nouvelle organisation lui coûtera 400 millions de livres de moins par an (455 millions d'euros).