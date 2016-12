Proximus s'allie à la start-up belge Opinum

A lire aussi: Les 50 start-up belges les plus prometteuses (2/5)

Proximus et Opinum comptent développer et commercialiser des applications pour la gestion de l'énergie dans le but de faire baisser la consommation et donc la facture énergétique. Le premier se chargera de la connectivité, de la sécurisation et du savoir-faire lié au secteur, le second offrira des solutions, via son logiciel Opisense, pour analyser la consommation d'énergie.

Concrètement, il est question d'analyser la consommation énergétique du client, peut-on lire dans un communiqué commun des deux entreprises. Sur la base des données relatives à sa consommation d'énergie, le client obtient une meilleure compréhension de celle-ci. De cette manière, le client peut prendre des mesures pour réduire le montant de sa facture énergétique et optimiser sa consommation. Dans une phase ultérieure, ce processus s'effectuera à l'aide de capteurs connectés.

"Nous avons de longues années d'expérience dans la gestion parcimonieuse de l'énergie pour nos nombreux bâtiments", explique Jan Joos, Director Group Internal Services chez Proximus. "Opinum intègre cette expertise dans son logiciel unique, Opisense. Nous allons à présent généraliser le déploiement de cette solution pour analyser et gérer nos plus de 14 000 compteurs énergétiques (dans les bâtiments, centraux, répartiteurs, etc.)."

De son côté, Loïc Bar, CEO Opinum, est heureux que son entreprise ait été sélectionnée par l'opérateur: "ce partenariat avec Proximus démontre l'importance d'Opisense, notre plateforme de gestion des données de bâtiments, aujourd'hui et dans un futur connecté."