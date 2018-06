Obsolescence programmée: Fnac Darty s'engage pour la durée de vie des appareils

Le groupe affiche quatre engagements "pour allonger la durée de vie des produits", tels que la publication de la base de connaissance technique du service après-vente (SAV) de Darty (notamment des plans et des conseils) et des "notes de 'réparabilité'", qui permettront de déterminer les chances d'arriver à remettre en marche un appareil, selon un communiqué. "On souhaite promouvoir l'idée que, quel que soit l'âge du produit, on peut le réparer", explique à l'AFP Vincent Gufflet, directeur commercial Produits et Services de Fnac Darty.

Les clients peuvent souscrire à des programmes qui leur donnent accès au SAV même après l'expiration de la garantie, même pour des produits achetés chez d'autres enseignes. Actuellement, plus de la moitié des achats servent à remplacer un appareil qui ne fonctionne plus, et 72% des achats sont des renouvellements, selon le "baromètre SAV" publié mercredi par le distributeur de produits électroniques, culturels et d'électroménager.