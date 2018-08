Mithra tourne la page des génériques

"Nous arrivons au bout d'un parcours ", lâche François Fornieri, fondateur et CEO de Mithra. Ce parcours, c'est la transformation d'une société pharmaceutique en une société de biotechnologie. Dès l'origine, Mithra se rêvait en biotech, c'est-à-dire en entreprise innovante, capable de développer de nouveaux médicaments, en l'occurrence à base d'estétrol, un oestrogène naturel. C'était l'ambition de François Fornieri et de son partenaire Jean-Michel Foidart, professeur de gynécologie à l'Université de Liège. Pour financer les recherches nécessaires, Mithra a commercialisé des produits de santé hors prescription (crèmes, compléments alimentaires, etc.) et des médicaments génériques, en particulier les pilules contraceptives Desorelle et Daphne.

