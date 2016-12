Les prix élevés pratiqués dans l'horeca menacent-ils la création d'emplois?

Les prix élevés pratiqués dans l'horeca et les télécoms vont-ils étouffer les gains de compétitivité enregistrés ces dernières années par l'économie belge ? L'Institut des comptes nationaux a en effet relevé, dans un rapport publié début décembre, que ces secteurs sont les principaux responsables de l'écart d'inflation constaté avec les pays voisins. L'illustration la plus caricaturale provient des services télécoms : entre 2008 et 2016, leurs prix ont augmenté de 6,5 % chez nous, quand ils baissaient de 23 % en France et de 14 % aux Pays-Bas.

