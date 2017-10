Le drôle d'effet secondaire de la légalisation du cannabis

Aux États-Unis, c'est ce qui se passe en ce moment, plusieurs États ont légalisé l'usage du cannabis. Le résultat, bien entendu, c'est que les prix se sont effondrés, au rythme de 2% par mois et d'environ 25% par an aux dernières nouvelles. Est-ce une bonne nouvelle nécessairement ? Pas vraiment.

Pour les investisseurs de l'industrie du cannabis légal qui comptaient sur des prix raisonnables pour gagner de l'argent et pour les consommateurs occasionnels, ce n'est pas une mauvaise chose en effet. En revanche, pour les habitués du cannabis, le danger d'une telle baisse des prix est que cela encourage l'addiction, notamment auprès des adolescents qui disposent d'un budget plus réduit que les adultes. Bref, la légalisation du cannabis aux États-Unis pose aujourd'hui question.

Mais le plus étonnant, c'est que selon une étude réalisée par un cabinet de consultance (consumer research around cannabis), ce sont les enseignes de restauration rapide qui pourraient profiter de la légalisation du cannabis. La meilleure preuve, c'est que dans les États où cette drogue a été légalisée, les ventes de McDonald's, Burger King et autres KFC ont bondi. D'ailleurs, la Bourse américaine ne s'est pas trompée, car les analystes ont aussi lu cette étude et résultat des courses, les actions de Mc Donald, par exemple, ont grimpé alors que la tendance était plutôt à la baisse pour ces actions.

En fait, le lien entre la consommation de "fast-food" et le cannabis est assez simple. La prise de marijuana a pour effet secondaire d'ouvrir l'appétit des consommateurs. Et comme ces consommateurs ont une sensation aiguë de faim, ils ont la dalle en somme, ils se rendent au fast-food le plus proche. C'est normal, il y en a partout, ils servent rapidement et leurs horaires sont amples. Voilà comment la légalisation du cannabis a fait flamber le cours de l'action Mc Donald... Une publicité dont se serait passée la chaîne de fast-food qui, comme toute grande marque, est soucieuse de son image.