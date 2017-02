Gazelles 2017 - Lauréate pour les grandes entreprises : Production Services Belgium

C'est en 2003 que le tax shelter est apparu en Belgique. Cinq ans avant la naissance de Production Services Belgium, qui fait partie du groupe Scope, leader sur ce marché. En moins de 15 ans, ce mécanisme a démontré son efficacité fiscale auprès des entreprises qui y ont recours mais également son impact sur l'économie belge. Ainsi, selon une étude de l'UCL réalisée en collaboration avec Scope Invest, l'avantage fiscal accordé aux entreprises belges est plus que compensé par les recettes fiscales issues des dépenses de production attirées en Belgique. En moyenne, les retombées fiscales et sociales sont de 1,10 euro pour 1 euro d'avantage fiscal consenti. Le groupe Scope comprend Scope Invest, Scope Pictures, Production Services Belgium et TeleScope Film Distribution qui jouent chacune leur rôle dans la réalisation d'un long métrage.

Comme l'explique plus précisément Martin Detry, marketing & communication manager du groupe Scope, "Scope Invest a pour objectif de lever les fonds auprès des entreprises. Bon an mal an, cela représente une vingtaine de millions d'euros (18 en 2016), soit environ 10% du montant total levé annuellement en Belgique (entre 150 et 200 millions d'euros).

Scope Pictures prend en charge les aspects de production et de coproduction. Nombre de films sont en effet le résultat de coproductions au niveau européen. Production Services Belgium est pour sa part mandatée par Scope Pictures pour engager toutes les dépenses en Belgique pour la réalisation du film. Cela couvre bien sûr les contrats des techniciens mais également une multitude de services divers tels que le catering, le transport, la location de décors, de matériel, etc. Cela peut concerner le tournage mais également du montage ou de la postproduction, par exemple. Bref, l'activité de Production Services Belgium reflète sur le terrain l'impact positif du tax shelter en Belgique. La progression dans les chiffres de cette dernière est un bon indicateur du succès croissant du tax shelter."

150 films

Production Services Belgium a enregistré une progression régulière de son chiffre d'affaires qui est passé de 16,7 à 29,5 millions d'euros entre 2011 et 2015. Cela peut varier fortement d'une année à l'autre d'autant qu'entre la levée des fonds et le début du tournage, il peut s'écouler de longs mois. En termes de personnel, Production Services Belgium employait une trentaine de personnes en 2015 mais ce chiffre n'est pas représentatif car la société fait appel à de nombreux sous-traitants.

En 13 ans, le groupe Scope a levé quelque 250 millions d'euros de fonds auprès de 1.500 clients. Il a coproduit 150 films dont deux ont obtenu la Palme d'Or : L'enfant des frères Dardenne en 2005 et La vie d'Adèle d'Abdellatif Kechiche en 2013. Parmi les multiples succès coproduits par Scope et dont une partie a été réalisée en Belgique, on peut citer entre autres Rien à déclarer, Potiche ou encore La French.

Le mécanisme du tax shelter est aujourd'hui bien rodé et l'entreprise qui place des fonds dans un film recueille en moyenne pour son investissement (maximum plafonné à hauteur de 241.000 euros), un bénéfice qui tourne autour de l'ordre de 10%, se répartissant à parts égales entre le volet fiscal (réduction du bénéfice imposable) et le volet financier (intérêts). Chaque année, le groupe Scope lève des fonds auprès de 500 à 600 investisseurs (47% en Flandre et 53% en Wallonie et à Bruxelles en 2016).

Guy Van den Noortgate

Classement des grandes entreprises: