Gazelles 2017 - Lauréate pour les grandes entreprises : Henrard

La société Henrard est non seulement une habituée de nos classements mais c'est également une Gazelle qui a déjà décroché le titre d'ambassadeur en 2012. Cinq ans plus tard, elle confirme son excellente santé en recevant à nouveau les honneurs. Il est vrai que la société namuroise a réalisé de belles performances entre 2011 et 2015 avec un chiffre d'affaires (CA) qui a bondi de 22 à 37 millions d'euros. Une progression qui est confirmée en 2016 avec un résultat de 41 millions d'euros. En 1990, la société fondée par André Henrard 11 ans plus tôt à Durnal est reprise par la famille Van Gael, affiche alors un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros et emploie une trentaine de personnes. Un quart de siècle plus tard, le personnel a été multiplié par six (190) et le chiffre d'affaires par huit. Une croissance qui s'est construite au fil des années depuis 2000 et a permis à Henrard d'étendre ses activités à l'ensemble de la Wallonie.

"Nous sommes actifs dans trois domaines : la distribution de pièces détachées et consommables pour automobiles qui représente aujourd'hui environ 65% de notre CA ; la distribution de produits de carrosseries _ peintures et consommables _ qui tourne autour de 21,5% du CA et l'installation de matériel et équipement pour garages et carrosseries (13,5% du CA), détaille Alphons Pierre, directeur financier. En ce qui concerne la première activité, nous sommes leader en Belgique, pour ce qui est de la livraison directe aux garagistes alors que nous ne couvrons que le sud du pays. Pour les produits de carrosseries, nous sommes leader au niveau des distributeurs de peintures indépendants et pour la dernière activité, nous partageons le podium national avec les sociétés Metalced et TAE qui sont situées en Flandre. Enfin, nous sommes les seuls à être spécialisés dans ces trois domaines, nos concurrents sont actifs dans un, voire deux secteurs au maximum."

Investissements et acquisitions

La croissance affichée par Henrard est tant interne qu'externe. Elle a notamment réalisé en 2015 une extension de 1.000 m2 de stockage sur trois étages sur le site de Cuesmes où elle est présente depuis la reprise en 2009 de la filiale AD de Jemappes suite à la mise en liquidation d'ADB. En 2010, elle a pris une participation majoritaire dans la société Rox Auto à Verviers et en 2014, elle rachète la société active dans le domaine de la distribution de produits de peinture Debruyn Professionnal Coatings à Neder-over-Heembeek. "Cette acquisition nous a permis d'étendre notre présence en Région bruxelloise ainsi que la partie ouest et nord de la Région flamande", ajoute Alphonse Pierre. En 2015, Henrard a créé un département Fuel & Wash spécialisé dans l'installation et la maintenance de car-wash en Belgique. Sa fringale d'acquisitions n'étant pas assouvie, elle a acquis l'année dernière des parts de la société Abbiusi située à Houthalen et Grâce-Hollogne (peintures), 50% de BSF dans le Hainaut (distribution de pièces) et DCM Tools à Kontich (gros matériel et équipement).

"L'évolution de Henrard est due à sa spécialisation unique dans trois domaines de compétences, précise le directeur financier. Grâce à nos acquisitions réalisées au cours de ces dernières années et à la compétence de notre personnel qui est l'un des actifs les plus importants de la société, nous avons pu améliorer sans cesse la qualité du service offert à notre clientèle." Une évolution qui s'est traduit dans les chiffres. En 2016, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 75 millions d'euros avec 320 collaborateurs.

Guy Van Den Noortgate