Fujifilm annonce 10.000 suppressions d'emplois dans la co-entreprise Fuji Xerox

Le groupe japonais Fujifilm Holdings a annoncé mercredi la suppression de 10.000 emplois d'ici deux ans dans la co-entreprise qu'il possède avec le fabricant américain de photocopieurs et imprimantes Xerox, invoquant "un environnement de marché de plus en plus difficile".