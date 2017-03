Delhaize fête ses 150 ans, retour sur la longue mue de l'entreprise au lion

Les supermarchés Delhaize célèbrent cette année leur 150e anniversaire. Un siècle et demi après que Jules Delhaize et ses frères ont ouvert la première épicerie à leur nom à Ransart (Charleroi), l'entreprise au lion n'a plus grand chose de belge. Elle a fusionné en 2016 avec le géant Ahold (Albert Heijn) pour devenir le groupement Ahold Delhaize, dont le siège est désormais à Zaandam, près d'Amsterdam.