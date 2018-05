Carrefour: le Setca dénonce la "stratégie à la petite semaine" de la direction

"Ce qui coince? A peu près tout...", selon la vice-présidente du Setca en charge du secteur de la distribution.

Les discussions entre direction et syndicats ont jusqu'ici principalement porté sur l'organisation du travail et sur la transformation de cinq hypermarchés en supermarchés. Sur ce dernier point, "la direction vient avec une proposition qui est moins bonne que celle qui a été négociée en 2010 dans de pareilles circonstances", regrette Myriam Delmée, dénonçant "une stratégie à la petite semaine" de Carrefour qui essaie "de négocier au plus bas pour finalement arriver à la même chose". "Moi j'appelle cela de la provocation, du non-respect des travailleurs mais en tout cas pas une direction qui veut trouver des solutions."

Sur l'organisation du travail, le "plan de polyactivités" concocté par la direction est voué à l'échec, selon la responsable syndicale. "Quand on laisse traîner les oreilles dans les magasins, on a une série de directeurs qui nous disent que c'est du suicide, ce genre de plan et que cela ne marchera pas." "Moi, je ne suis pas en train de négocier un plan de restructuration pour me dire dans deux, trois ans, on recommence. On en a déjà eu trois, cela doit être le dernier", a encore martelé Myriam Delmée.

"Tout cela prend du temps"

Du côté de la direction de Carrefour Belgique, le son de cloche est très différent. "L'agenda des discussions est fixé par les partenaires sociaux et la direction, ensemble. On nous a demandé de réexpliquer quatre fois la nouvelle organisation et de répondre à 800 questions. Tout cela prend du temps", explique Baptiste van Outryve, porte-parole de Carrefour Belgique.

Au sujet du "plan de polyactivités", "cela veut dire que chaque collaborateur a une tâche principale et doit pouvoir aider un collègue dans une autre tâche. Il s'agit d'une autre tâche et pas de cinq autres. Le travailleur a une tâche principale et une tâche secondaire", poursuit le porte-parole.

La direction conteste également les affirmations syndicales selon lesquelles elle n'aurait pas de plan commercial ambitieux et rappelle tout le volet commercial inclus dans le plan de transformation annoncé le 25 janvier. Direction et syndicats doivent se remettre autour de la table mercredi prochain.

17 hypermarchés Carrefour en grève

Par ailleurs, dix-sept hypermarchés Carrefour n'ont pas ouvert leurs portes ce matin, a-t-on appris vendredi auprès de la direction de l'enseigne.

"Dix magasins sont fermés en Wallonie, trois à Bruxelles et quatre en Flandre", a précisé le porte-parole de Carrefour Belgique, ajoutant que "783 autres magasins Carrefour sont ouverts" vendredi.

Mercredi, cinq magasins étaient restés portes closes au lendemain d'une réunion entre direction et syndicats.