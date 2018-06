Brown-out, la lame de fond qu'on regarde venir

La discussion est lancée en 2013 par l'anthropologue américain David Gaeber. Dans un article publié par la revue militante Strike ! , il dénonce le phénomène des bullshit jobs (en bon français : jobs de merde), ces emplois vidés de sens et de valeurs qui conduisent tout droit vers la case dépression. Début 2018, les chercheurs-professeurs André Spicer (Grande-Bretagne) et Mats lvesson (Suède) étoffent le propos dans leur ouvrage The Stupidity of Paradox.

