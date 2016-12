Bpost/PostNL: Le bonus n'était pas la raison de l'échec de la reprise

Michiel Boersma, le président du conseil d'administration de PostNL, a démenti mardi dans une interview accordée à De Tijd et Financieele Dagblad que le bonus de plusieurs millions d'euros prévu pour la CEO Herna Verhagen en cas de reprise par bpost avait été la raison du refus de la fusion. La raison est que l'entreprise belge n'a pas été professionnelle et assez sensible dans son approche de PostNL, a-t-il avancé.