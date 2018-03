Basic-Fit poursuit sa croissance en Belgique

Le chiffre d'affaires total a augmenté d'un quart l'an dernier, à 326 millions d'euros. Le marché belge représente 117 millions d'euros, en hausse de 11%.

Le nombre de salles est passé de 419 en 2016 à 521 en 2017. C'est surtout en France que les nouveaux établissements se sont installés. Il y a en Belgique 167 centres, soit 8 de plus qu'un an auparavant. C'est dans notre pays que se trouvent le plus de salles Basic-Fit.

La chaîne ouvrira encore une centaine de salles cette année, majoritairement en France. (