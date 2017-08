Airbnb génère 77 millions d'euros dans 6 grandes villes belges

Les locations de logements via la plate-forme en ligne Airbnb rapportent plus de 77 millions d'euros chaque année en Belgique, pour ce qui est des principales villes (Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Liège et Namur), peut-on lire dans L'Echo et De Tijd.