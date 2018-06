124 emplois menacés chez un spécialiste de la distribution de dépliants publicitaires

Les licenciements auront lieu en trois phases et porteront sur différents départements de l'entreprise, répartis sur les plusieurs sites en Belgique. Le CEO Raf Lambrix croit encore en l'avenir du dépliant publicitaire mais souhaite désormais investir dans de nouvelles technologies, et "accroître l'efficacité et la flexibilité des processus de travail".

BD myShopi dont le siège est situé à Diegem en périphérie bruxelloise fournit chaque semaine des packs promotionnels papier dans 4,5 millions de boîtes aux lettres en Belgique.