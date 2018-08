CEO et mère de famille épanouie, incompatible?

Ces dernières semaines, la question suivante m'a de nouveau taraudée : les femmes CEO et entrepreneures sont-elles traitées différemment de leurs homologues masculins ? La seule chose que je peux confirmer, c'est que je ne suis pas toujours prise au sérieux sous prétexte que je suis une femme. Les hommes m'affirment qu'on ne leur pose jamais de questions sur leur salaire ou sur la façon dont ils concilient vie privée et vie professionnelle. Et beaucoup de contrats me passent sous le nez parce qu'ils sont conclus dans un club privé réservé aux hommes ou dans la loge V.I.P. d'un club de football.

...