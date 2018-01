KBC a fermé autant d'agences qu'ING en 2017

Une importante restructuration a été annoncée chez ING en octobre 2016, mais KBC a fermé autant d'agences l'année dernière, analyse le journal. "La banque suit le client avec ces fermetures", indique son porte-parole Stef Leunens. "Les gens veulent des services bancaires en ligne. Depuis leur maison, ils peuvent se rendre sur le site internet jusqu'à 22 heures pour des conseils et des transactions. C'est devenu un important canal de distribution."

Le nombre de demandes de rendez-vous physiques diminue, confirme ING. "Les clients viennent principalement aux moments clés de leur vie: hypothèque, naissance et mariage", précise Julie Kerremans, porte-parole de la banque.

Selon Bjorn Cumps, professeur à la Vlerick Business School, ces fermetures s'expliquent aussi par d'autres raisons. "Les marges sont sous tension et on regarde alors aux postes les plus coûteux. Ce sont toujours les agences."

BNP Paribas Fortis a elle supprimé 40 agences l'année dernière, contre 25 pour Belfius.

Une nouvelle vague de fermetures est attendue cette année, notamment avec la poursuite du plan de restructuration chez ING.