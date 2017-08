Belfius sera le nouveau partenaire de la fédération belge de hockey

"Fintro et AG Insurance auraient bien prolongé l'actuel partenariat mais c'est Belfius (et son fournisseur de fonds de placement Candriam) qui l'emporte", précise le quotidien.

"Fintro et AG Insurance ont été des partenaires remarquables, mais nous voulons aller plus loin, à la fois financièrement et sur la durée du partenariat, que ce que Belfius était prêt à faire", a confié à L'Echo le président de l'ARBH, Marc Coudron, qui est également private banker au sein de Belfius.

Le hockey belge a actuellement le vent en poupe. Les Red Panthers, l'équipe nationale féminine, se sont qualifiées jeudi pour la finale de l'Euro d'Amsterdam et les Red Lions, l'équipe messieurs, jouent ce vendredi contre l'Allemagne avec le même objectif. Le nombre de membres a également pris un véritable coup d'envol ces dernières années, passant de 20.000 affiliés en 2007 à un peu moins de 45.000 dix ans plus tard en cet été 2017.