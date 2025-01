En 2024, la Belgique a enregistré à peine 130 entreprises de construction de plus qu’en 2023, soit la plus petite augmentation jamais observée, selon une analyse publiée jeudi par Embuild sur base des chiffres de Trends Business Information. Les faillites et les cessations sont plus nombreuses dans le résidentiel.

“L’activité dans la construction résidentielle a diminué fortement en 2024, alors que la rénovation de logements a stagné. Néanmoins, nous avons besoin de 375.000 nouveaux loements d’ici 2030, nous devons donc tripler voire quadrupler notre rythme de rénovation”, explique Embuild.

Le nombre de “starters” dans le résidentiel a pourtant baissé de 9 %, tandis que les cessations ont augmenté de 7 % et les faillites de 16 %. Concernant la construction et la rénovation des bâtiments, Embuild observe une baisse de 23 % des starters, une augmentation de 1 % des cessations, et une hausse de 4 % des faillites.

Ralentissement d’activité dans la rénovation résidentielle

Dans les travaux d’infrastructure, le nombre de starters a baissé de 10 %, le nombre de faillites a augmenté de 12 %, mais le nombre de cessations a baissé de 1 %.

Ces nombres peuvent s’expliquer par la baisse d’activité (-7,3 %) dans le secteur des nouvelles constructions, ainsi que par le ralentissement d’activité dans la rénovation résidentielle (de +2,5 % en 2022 à +0,5 % en 2024). “En effet, les particuliers ont encore été peu enclins à construire et rénover l’année dernière”, souligne Embuild.

La fédération de la construction appelle les négociateurs fédéraux, qui se trouvent pour le moment dans la dernière ligne droite avant la formation d’un gouvernement, à “maintenir la TVA sur les rénovations à 6 % et à réintroduire la TVA à 6 % sur les démolitions-reconstructions pour les projets de vente, afin de mettre en place massivement de nouvelles constructions durables.”