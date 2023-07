Réforme fiscale : la deadline reste le 21 juillet (Van Peteghem)

L’échéance d’un accord sur la réforme fiscale reste le 21 juillet, a assuré mardi le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, en commission de la Chambre en réponse à de nombreuses questions.

Le ministre CD&V s’est montré particulièrement concis: une réponse d’un peu plus de deux minutes alors qu’il en avait vingt à sa disposition. Il a jugé qu’il n’était ni opportun, ni sensé de se prononcer sur les travaux alors qu’ils sont toujours en cours et appelé le parlement à faire preuve d’encore un peu de patience. Le gouvernement fédéral déjà consacré cinq week-ends et de nombreuses heures de discussion à ce projet de réforme fiscale.

Les réticences sont particulièrement fortes au MR qui, lundi, a fait savoir qu’à ses yeux, les conditions n’étaient pas réunies pour reprendre les négociations à sept partis et qu’il liait le dossier à celui du budget en septembre-octobre. Seules des discussions bilatérales ont lieu depuis quelques jours. Le CD&V attend du Premier ministre qu’il réunisse le gouvernement en comité restreint.