Les ménages belges parmi les plus riches d’Europe

Les ménages belges sont, avec un niveau de richesse net moyen de 555.000 euros par ménage, parmi les mieux nantis de la zone euro, selon les chiffres publiés par la Banque nationale de Belgique (BNB) Le patrimoine net des ménages belges équivaut à près de neuf fois le montant des revenus annuels des ménages de la zone euro.

L’affirmation selon laquelle les ménages belges sont relativement riches ne signifie pas que tous sont fortunés, car le patrimoine est inégalement réparti, précise toutefois la BNB. En termes d’inégalités, la Belgique se situe d’ailleurs dans la moyenne européenne.

Pour ce qui concerne le niveau de richesse net moyen, l’étude de la BNB révèle qu’à la fin 2022, le patrimoine net total des ménages belges était estimé à 2.800 milliards d’euros, ce qui place le royaume sur le podium européen, derrière le Luxembourg et l’Espagne.

En Belgique, 50 % des avoirs des ménages sont constitués du patrimoine immobilier, soit un taux inférieur à la moyenne de la zone euro (59 %).

Inégalités

Si les ménages belges sont parmi les plus riches d’Europe, la richesse est par contre répartie de manière inégale en Belgique, indique la BNB. Dans ce domaine, la Belgique est dans la moyenne. A titre d’exemple, les inégalités sont un peu plus marquées en France, un peu moins aux Pays-Bas. L’Autriche est le pays présentant le plus haut taux d’inégalité, le plus bas se trouvant à Malte.

Ce sont les femmes, les jeunes, les personnes faiblement éduquées, celles qui ont un emploi peu qualifié, les ménages dirigés par un adulte seul, les mères isolées, les individus à faible revenu et ceux qui ne sont pas propriétaires de leur logement qui sont en moyenne moins nantis que les autres groupes. Par conséquent, les individus qui combinent plusieurs de ces caractéristiques sont particulièrement vulnérables dans notre société, pointe la Banque nationale.

“Si elle se classe bien au regard de la richesse moyenne, la Belgique occupe une position intermédiaire en matière d’inégalités de richesse. Le tableau d’ensemble occulte toutefois des vulnérabilités touchant certains groupes spécifiques de la population”, conclut l’étude. “Dans la mesure où l’accession à la propriété a un effet significatif sur la réduction des inégalités de richesse, l’analyse fournit des arguments en faveur de politiques de logement qui facilitent cette accession à la propriété par les ménages moins aisés.”