Le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a assuré jeudi qu’il ne démissionnerait pas, même si le président élu Donald Trump le lui demandait, alors que ce dernier a critiqué à plusieurs reprises les choix de l’institution en termes de politique monétaire.

“Non”, a simplement répondu M. Powell, dont le mandat s’achève en 2026, à la question de savoir s’il partirait si le président élu formulait une demande en ce sens. “Non”, a-t-il répété lorsqu’on lui a demandé s’il pensait être légalement obligé de partir dans un tel cas de figure.

Le milliardaire républicain s’en est pris à plusieurs reprises au président de la Fed, qu’il avait pourtant nommé à ce poste durant son premier mandat, l’accusant notamment de chercher à favoriser Kamala Harris, la candidate démocrate malheureuse, par ses décisions, et sous-entendant qu’il le remplacerait s’il était de nouveau élu. Il avait cependant revu son propos, assurant dans un second temps qu’il laisserait M. Powell aller jusqu’au terme de son mandat.

Un mandat de 14 ans

Donald Trump n’a légalement pas la capacité de le renvoyer, ni même aucun des membres du collège des gouverneurs de la Fed, a assuré le président de l’institution.

Le mandat de Jerome Powell en tant que président de la Fed court jusqu’en mai 2026 et il restera par ailleurs membre du collège des gouverneurs de l’institution jusqu’à fin janvier 2028. Les gouverneurs de la Fed sont nommés pour un mandat de 14 ans, et le président de l’institution pour un mandat de quatre ans.Jerome Powell avait été nommé à la tête de la Fed en 2018 par Donald Trump et choisit en 2022 par son successeur, Joe Biden pour rester à la tête de l’institution quatre ans supplémentaires.