Noël, ça se fête à Londres. Où manger, faire du shopping et dormir ? La rédactrice en chef Els Keymeulen a les bonnes adresses.

Si vous aimez les illuminations de Noël, les magasins de luxe somptueusement décorés et le lèche-vitrines devant les boutiques de luxe, vous devez absolument – et nous insistons sur ce point – vous rendre à Londres. Les fans de la famille royale peuvent profiter de l’ambiance de Noël au château de Windsor grâce à une visite de la résidence royale somptueusement décorée dans le Berkshire (à une demi-heure du centre de Londres, ndlr.). Jusqu’au 6 janvier 2025, billets sur rct.uk.

L’exposition « Powerful Portraits », qui s’inscrit dans le cadre du prix Taylor Wessing Photo Portrait, à la National Portrait Gallery, est empreinte d’émotions : 62 portraits de 55 photographes ont été sélectionnés, dont la maternité vue à travers les yeux de Tjitske Sluis. Jusqu’au 16 février 2025.

Séjournez à l’Emory, dans le quartier de Belgravia, le premier hôtel de luxe de la ville à ne proposer que des suites, avec un bar en rooftop, un spa luxueux et d’impressionnantes fenêtres allant du sol au plafond. Vue spectaculaire sur Hyde Park incluse.

Shopping

Vous la connaissez peut-être comme l’une des deux membres du duo télévisé de relooking Trinny & Susannah, ou plus récemment pour son label cosmétique qui devient de plus en plus populaire : la célébrité Trinny Woodall vient d’ouvrir sa première boutique de cosmétiques à Chelsea.

Jacquemus n’a plus besoin d’être présenté : sa boutique londonienne vous ramène à ses racines méditerranéennes. L’intérieur ressemble à une maison provençale, qui, avec sa façade victorienne, aurait été transportée à New Bond Street. À visiter absolument. jacquemus.com

Déjeuner

Rapide, sain et délicieux : voilà les mots qui caractérisent Pockets, où les pitas à base de végétaux sont élevées au rang d’art. Idéal pour les déjeuners sur le pouce lors des glaciales journées d’hiver. Réservations via pockets_uk sur Instagram.

Dîner

C’est au cœur du paradis culinaire de Borough Market que le Café François a ouvert ses portes cette année, donnant à la cuisine française classique une touche toute britannique. Vous y dégusterez un délicieux steak-frites et un pain brioché au fromage, mais le comptoir à pâtisseries est le véritable point fort de ce sublime restaurant.

After Hours

Les personnes qui ne connaissent pas la demi-mesure se détendent à Flute, le bar à cocktails de l’hôtel Broadwick Soho. Tout y est dans l’excès, y compris les cocktails : la version Flute d’un Cosmopolitan est par exemple accompagnée de cacao. Miam !

Par Els Keymeulen image Rutger Beckers

