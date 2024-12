Depuis 1915, le grand magasin américain Neiman Marcus propose les cadeaux de Noël les plus spectaculaires. D’un sous-marin à un jet privé, en passant par un duo d’éléphants ou une guitare Gibson accompagnée de cours de ZZ Top. Vous n’avez pas encore trouvé tous vos cadeaux ? Pensez à jeter un coup d’œil au dernier catalogue.

La première édition du célèbre livre de fête était une simple carte d’Herbert Marcus et de sa sœur, Carrie Marcus Neiman, une invitation à venir faire des achats pour Noël. Cette carte de Noël de 1915 s’est très vite transformée en un catalogue mondialement connu pour sa sélection de cadeaux particulièrement originale, allant d’une montgolfière à un manuel de construction d’une arche de Noé, bois et animaux compris (588 247 dollars en 1970).

Dans les années 1950, Stanley Marcus et son frère, Edward, ont mis un point d’honneur à pousser à l’extrême la créativité et la spécificité. Ils se sont spécialisés dans les cadeaux pour elle et lui : avions, chameaux, éléphants, moulins à vent et robots. Tous n’ont pas trouvé preneur. Le jet d’affaires de Boeing (30 millions de dollars en 1999) a suscité beaucoup d’intérêt, mais l’avion est resté dans le hangar. En 2000, un petit sous-marin a été proposé pour 20 millions de dollars. Beaucoup de questions ont émergé, et une en particulier : « Est-il disponible en jaune ? » Personne ne semblait envisager sérieusement un achat. L’hélicoptère Bell en édition limitée (6,7 millions, en 2001) s’est retrouvé sous un sapin de Noël et les momies « His and Her » (6.000 dollars en 1971) ont atterri dans la section égyptienne du Museum of Us de San Diego.

Most wanted

Les modèles automobiles spéciaux ont toujours remporté un grand succès. La BMW Roadster de 1995 a fait exploser les lignes téléphoniques. Les deux cents exemplaires de la Ford Thunderbird rétro (42.000 dollars en 2000) ont été vendus en deux heures et quinze minutes. La moto Arch, conçue par Keanu Reeves (150.000 dollars en 2015), avec la possibilité de passer la journée avec Keanu, a été vendue trois fois.

‘Stanley et Edward Marcus se sont spécialisés dans les cadeaux pour lui et pour elle : avions, chameaux, moulins à vent et robots’

« Nous avons élevé le choix au rang d’art », a déclaré Nabil Aliffi, brand officer de Neiman Marcus, dans Forbes. « Nous offrons à nos clients des expériences uniques, des produits purement et simplement extraordinaires qui leur donnent accès à un monde exclusif. Les attentes sont élevées. Les fêtes de fin d’année commencent lorsque notre catalogue arrive dans la boîte aux lettres. »

Dans un souci de diversité, le catalogue de Noël est devenu un « fantasy guide ». Mais les cadeaux font toujours rêver. Par ailleurs, une livraison en Belgique est possible. Pour qui est intéressé mais qui n’arrive pas à faire une sélection : voici notre liste de Noël.

Calèche royale du XVIIIe siècle (1,9 million de dollars)

© photo Thomas Hennocque

Cette petite calèche a été conçue pour les enfants, pour un prince ou une princesse de la famille royale espagnole à la cour de Charles III. Charles, qui était également roi de Naples, était extrêmement populaire. Avec pas moins de 13 enfants, il en a probablement fait bon usage. La calèche est faite de bois et de métal, mesure 2,14 mètres de long et est décorée de scènes pastorales sur tout son pourtour. Chaque panneau est entouré d’une décoration baroque. Hormis un exemplaire similaire au château de Versailles, il s’agit de l’une des très rares calèches royales encore existantes. Les chevaux ne sont pas inclus.

Virée shopping à Londres avec Manolo Blahnik (55.000 dollars, pour deux personnes)

L’emblématique créateur de chaussures Manolo Blahnik accueille deux chanceuses, amoureuses des talons hauts, dans son studio de création londonien et les emmène dans ses endroits préférés : au bar acclamé et primé de l’hôtel Connaught (où vous passerez trois nuits) pour un cocktail, et dans son restaurant habituel, le très britannique Wiltons. Vous pourrez choisir deux paires de chaussures dans la boutique Chelsea Blahnik et y faire inscrire votre monogramme. Sans oublier un thé avec Kristina Blahnik, une nièce de Manolo, une visite guidée de l’exposition Marie-Antoinette au Victoria & Albert Museum et, entre ces activités, beaucoup de moments privilégiés avec Manolo.

Expérience VIP Marilyn Fitoussi (175.000 dollars, pour deux personnes)

Les conseils de style personnel de la désormais célèbre styliste d’Emily in Paris commencent par une première rencontre virtuelle au cours de laquelle Marilyn Fitoussi apprendra à mieux vous connaître et à cerner votre style. Vous la retrouvez ensuite dans votre luxueux hôtel à Paris, où elle vous emmènera faire du shopping dans toutes ses adresses « secrètes » préférées. Avec une enveloppe de 25 000 dollars incluse, l’heure ne sera pas à la restriction. Vous dînerez avec Marilyn et l’acteur Jean-Christophe Bouvet, le styliste Pierre Cadault dans la série, vous profiterez d’un relooking glamour réalisé par l’équipe d’Emily, vous passerez la soirée au Crazy Horse et vous rentrerez chez vous les bras chargés de nouvelles tenues.

Des bottes Miron Crosby sur mesure et un horoscope de Rosie Cutter (28.000 dollars)

Il y a environ sept ans, deux sœurs texanes, Lizzie et Sarah Means, se sont remises à la confection de bottes de cowboy, à la main, en utilisant les techniques anciennes. Les bottes Miron Crosby sont rapidement devenues synonymes de look cowboy chic et branché. Le best-seller, le modèle Margretta, avec un motif d’étoiles (2.690 euros), est réalisé dans cette édition de fête avec de véritables diamants et turquoises, et certaines coutures sont en or 18 carats. Ces bottes célestes s’accompagnent d’une visite chez la célèbre astrologue Rosie Cutter. Avenir glamour assuré.

Coffret de mahjong en cristal Judith Leiber Couture (20.000 dollars)

Ils peuvent prendre la forme d’un fruit, d’un animal, d’une plante ou d’une théière. Judith Leiber, décédée en 2018, était la maîtresse incontestée des sacs de soirée luxueux et ludiques, également appelés minaudières. Andy Warhol les décrivait comme de petites œuvres d’art, ce à quoi Leiber répondait invariablement : « Je suis une artisane, pas une artiste. » Le sac de mahjong aux motifs de papillons est serti de dix mille cristaux et est le fruit de quatre-vingts heures de travail. Le jeu comprend 156 tuiles en résine italienne taillées à la main qui s’insèrent parfaitement dans le sac.

www.neimanmarcus.com/en-be/editorial/fantasy-gifts-holiday-2024

En savoir plus