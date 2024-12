Trends Style sélectionne 5 des plus belles nouvelles boutiques

Dire adieu à 2024 et/ou accueillir la nouvelle année, nous le faisons de préférence avec une virée shopping. Voici où nous serons : à Louvain, Bruxelles, Gand et New York.

1. Skins, Anvers

Il n’est pas exagéré de qualifier Skins de paradis du produit rare dans le secteur de la beauté. Depuis sa création en 2000, le magasin néerlandais est devenu la référence pour ceux qui recherchent des produits de beauté impossibles à trouver dans les meilleures parfumeries, pour ceux qui veulent sentir des fragrances différentes et ceux qui veulent être au courant de ce qui se fait de nouveau dans le monde de la beauté. Gand disposait déjà d’une boutique Skins. Désormais; les Néerlandais pourront également en profiter à Anvers. La Schuttershofstraat n’a jamais senti aussi bon

​Schutterhofstraat 17, ​Anvers skins.nl

2. The Gohar World Holiday Shop, New York, États-Unis

Ceux qui ne supportent pas la vue d’un beurrier en plastique sur la table et qui consacrent plus de temps à la décoration de la table qu’à la cuisine proprement dite devraient plonger avec délice dans l’univers de Laila et Nadia Gohar. Passionnées par la sublime vaisselle en argent, les sous-verres en dentelle et les accessoires de cuisine pleins de joie, les sœurs égypto-américaines sont devenues la référence en matière d’art de la table moderne. En plus de trouver de l’inspiration sur leur compte Instagram, cet automne, vous pourrez également visiter leur boutique éphémère qui a ouvert dans le quartier de Soho à New York.

262 Mott Street, New York, VS gohar.world

3. Aesaert Flagshipstore, Gand

© Frankie and Fish

En 2018, Griet Aesaert a troqué sa carrière d’architecte contre le travail du cuir et s’est lancée à corps perdu dans Aesaert, sa propre marque de sacs à main et de petite maroquinerie. Le cuir résistant des sacs comme le Teckel est tanné en Belgique et teinté naturellement. Ce détail n’a pas manqué d’attirer l’attention, puisque la marque a récemment ouvert sa propre boutique dans la Burgstraat de Gand.

Burgstraat 41, Gent aesaert.be

4. Mojave Lifestyle, Louvain

À Louvain, Mojave Clean Beauty de Jasmin Smolders est synonyme de lieu où les produits de beauté cochent toutes les cases de la Clean Beauty. Sa première boutique ne parvenait plus à tenir le rythme effréné de visiteurs, et Smolders a donc déménagé dans des locaux plus grands, qui offrent également plus d’espace pour ses ambitions grandissantes. Vous y trouverez des marques naturelles telles que les marques belges Le Rub, Rowse et Orris, ainsi que des ateliers où vous collaborerez avec Smolders pour trouver la routine qui vous convient.

​Dirk Boutslaan 30, Louvain mojavelifestyle.com

5. Demain Selection, Bruxelles

C’est beau, cette renaissance du vintage et de la friperie. Mais parfois, c’est une véritable quête. C’est particulièrement épuisant pour les personnes qui recherchent des vêtements d’occasion pour des enfants qui grandissent plus vite que la lumière. Enter Demain Selection. Après avoir démarré avec une boutique en ligne, Philippine et Florence viennent d’ouvrir une boutique sur l’avenue Louise de Bruxelles, où une sélection de leurs innombrables produits – de Bellerose à Bonpoint en passant par The Animals Observatory – est mise à la disposition de ceux qui préfèrent faire leurs achats en magasin.

Avenue Louise 168, Bruxelles demainselection.com

Par Natalie Helsen

