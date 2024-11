Commencez le week-end dans la cuisine Asian Fusion du pop-up Old Boy, avant de passer une nuit (si vous trouvez un vol de dernière minute) à Casa Montelongo, un hôtel boutique minimaliste à Fuerteventura. Ensuite, une nuit de danse dans la boîte de nuit boudoiresque Cat Club (France) et une pause bien méritée dans le spa luxueux de La Réserve Resort (Knokke). Voici nos hotspots du mois.

1. Old Boy Pop-Up, Bruxelles

Mauvaise nouvelle : l’établissement bruxellois Old Boy ferme ses portes au moins jusqu’à la fin du mois de février. Bonne nouvelle : ce n’est autre que pour réaliser des travaux d’agrandissement. Excellente nouvelle : en attendant, ceux qui ne peuvent pas se passer de la désormais emblématique cuisine fusion asiatique peuvent se rendre au pop-up de Flagey dirigé par le chef d’Old Boy, Yannick Carr. Au menu : des plats de style bistrot revisités façon thaï, du waterzooi de poulet au tom yam à l’entrecôte au beurre nam prik pao.

À partir du 9 novembre. Chez Marie, rue Alphonse de Witte 40, Bruxelles, oldboyrestaurant.be

2. Wellness La Réserve Resort, Knokke

L’architecte Glenn Sestig peut être satisfait. L’achèvement du nouveau centre de bien-être est la cerise sur le gâteau qui a clôturé la rénovation majeure de La Réserve Resort, le seul hôtel cinq étoiles de notre côte. L’atmosphère luxueuse de l’hôtel et du restaurant, habillés de travertin, marbre et boiseries, confère au spa la même élégance. Au programme : piscine, hammam et sauna, mais aussi une large gamme de soins du visage et du corps utilisant les produits premium de Sisley.

Elizabetlaan 160, Knokke-Heist, la-reserve.be

3. Casa Montelongo, Fuertaventura, Espagne

Alors que les journées se raccourcissent et que les températures baissent, on se prend comme chaque année à rêver de contrées ensoleillées. Les îles Canaries vous attendent. Et surtout Fuerteventura, l’île des Canaries qui possède les plus belles plages. Nichée à La Oliva, un petit village historique, Casa Montelongo est un hôtel-boutique minimaliste de deux chambres qui offre le cadre idéal pour une retraite paisible au soleil. Laissez le service de conciergerie réserver pour vous restaurants, excursions et massages, et détendez-vous.

Av. Tababaire 27, La Oliva, Las Palmas, Espagne, casamontelongo.com

4. Cat Club, Courchevel, France

Sur la Côte d’Azur et à Saint-Tropez, Indie est synonyme de boho chic à la plage. Font notamment partie du groupe : le bar de plage Indie habillé par Jacquemus, les snacks mexicains Pablo sur la Place des Lices au cœur du centre historique et le Café de l’Ormeau. Aujourd’hui, le phénomène français s’aventure en terrain inconnu. Le mois prochain, Cat Club, une boîte de nuit de style boudoir où faire la fête jusqu’au petit matin, ouvrira ses portes à Courchevel. L’après-ski n’a jamais été aussi sophistiqué.

À partir du 20 décembre. 168 rue Park City, Courchevel, France, indiegroup.fr

PAR Natalie Helsen

